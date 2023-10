Cagliari | Giulini | “Possiamo solo risalire | Ranieri il nostro condottiero”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il presidente del, in occasione della presentazione della nuova tappa della mostra itinerante dei Giganti di Mont’e Prama, parla della stagione che aspetta la squadra: “Sarà una stagione complicata, non c’è dubbio e lo sapevamo sin dal principio. Le prime partite non sono andate benissimo, dall’ultimo posto in classificae lofare grazie ad un gruppo granitico e sempre più coeso, come ho ricordato loro in tanti momenti, in primis – come sapete – anche nel pranzo prima della serata di Bari che ci ha visti ritornare in Serie A. Sono convinto che questi ragazzi daranno altre grandi soddisfazioni ai tifosi. Tutto ciò sarà ancora possibile anche grazie al, Claudio. ...