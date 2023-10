Cadavere trovato in un cassonetto a Biella Quattro arresti

(Di domenica 1 ottobre 2023) AGI - Tre uomini di 42, 32 e 24 anni e una donna di 34 anni, tutti residenti nel Biellese, sono stati arrestati in relazione al ritrovamento, avvenuto sabato sera, di unin unnel rione di Chiavazza. Isono indigati per omicidio in concorso e soppressione die si trovano nelle carceri die Vercelli. Intanto ha una identitò il corpo della vittima: un uomo di 33 anni, noto alle forze di polizia, italiano, residente nel Biellese. Il, ria quanto si è appreso da una donna della zona che stava gettando la spazzatura, era avvolto in un telo di plastica, e aveva in testa una calza di nylon. Sul corpo presentava alcune ecchimosi, il volto era tumefatto e aveva ferite al sopracciglio. La ...

