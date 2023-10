Buon compleanno a… Mirko Vucinic

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Oggicompie 40 anni. Recentemente si è parlato di lui per questioni legate al fisco, per una storia iniziata… Oggicompie 40 anni. Recentemente si è parlato di lui per questioni legate al fisco, per una storia iniziata anni fa quando il giocatore se n’era andato in Italia per tentare la fortuna nel calcio degli Emirati Arabi Uniti. Calcisticamente un’esperienza non banale e soddisfacente, che andò anche a smentire quella fama di grande talento, di attaccante creativo e geniale ma senza quel’istinct killer che caratterizza i grandi bomber. In quel contesto lui viaggiava a un gol a partita, divenne il capocannoniere del campionato, segnò in una quantità mai raggiunta prima. Dopo il primo anno un infortunio al ginocchio lo bloccò, fino a determinare le premesse per una fine di carriera ...