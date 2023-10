Bundesliga | giornata 6 | pari Bayern in rimonta | lo Stoccarda è 2°

Leggi su 11contro11

(Di domenica 1 ottobre 2023) È il Bayer Leverkusen la nuova capolista al termine della6 di, grazie al pareggio indelcontro il Lipsia. Sale il Borussia Dortmund, loè secondo in classifica e il Friburgo torna alla vittoria, mentre l’Eintracht incassa la prima sconfitta. Union Berlino in crisi, prima vittoria per Gladbach e Darmstadt.6: Lipsia-2-2, Hoffenheim-Dortmund 1-3 Finisce intà (2-2) il big match di questo turno tra Lipsia eMonaco. I bavaresi si staccano dal primo posto, mentre i biancorossi rallentano dopo quattro vittorie consecutive. Doppio vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il match al 20’ con Openda in contropiede e raddoppiano al 26’ con ...