Brindisi | citofona a vicini e accoltella 17enne | ragazza è grave

A San Vito dei Normanni, in provincia di, una ragazza di 17 anni è stata accoltellata all'addome la scorsa notte. La minorenne ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del ...Una 17enne è stata accoltellata all'addome la scorsa notte a San Vito dei Normanni, in provincia di, ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del gesto, un 52enne, accusato di tentato omicidio.

