Brigadiere in pensione torna a casa e trova i ladri | un arresto

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono andati a rubare nellasbagliata tre topi di appartamento che, la scorsa notte, ad Arzano, sono stati sorpresi dal proprietario, undell’Arma in, e dal figlio, anch’egli carabiniere, che stavano rinndo. Ne è nata una colluttazione ed uno dei treè stato bloccato. Nel frattempo sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della compagnia di Casoria che hanno arrestato l’uomo, un 52enne napoletano, noto alle forze dell’ordine. Le indagini proseguono nella ricerca dei due che sono riusciti a fuggire portando con se alcuni gioielli e contanti. L’arrestato è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... di origini amandolesi, dopo oltre 40 anni di onorato servizio, va in. Ha iniziato a Roma ... promosso vice, è stato impiegato per due anni al Nucleo operativo di Bologna. In qualità ...Nei giorni scorsi, in Trani, presso la Caserma "M. A. V. M. Antonio Cezza", sede del Comando Provinciale Carabinieri di Barletta - Andria ... è docente " ora in" di discipline ...

