La scossa più forte degli ultimi quarant?anni. Un record di cui potevamo fare a meno, soprattutto perché le ultime 36 ore non sono state prive di ...

Verifiche strutturali, piani di esodo adeguati, esercitazioni nelle quali coinvolgere la popolazione: occorrono misure urgenti per i Campi Flegrei ...

Verifiche strutturali, piani di esodo adeguati, esercitazioni nelle quali coinvolgere la popolazione: occorrono misure urgenti per i Campi Flegrei ...

A poche centinaia di metri di distanza, nella zona pedonale di, altri frammenti di vita quotidiana ai tempi del. Un folto gruppo di uomini è intento a chiacchierare. C'è chi sta ...... del resto, la Protezione civile nazionale sottolinea che non è mai caduto un fabbricato aper il. Se invece c'è una casa vetusta, costruita anticamente senza manutenzione o ...

Bradisismo a Napoli e Pozzuoli: è sciame sismico nei Campi Flegrei, il sisma più forte alle 23.58 ilmattino.it

Bradisismo a Pozzuoli, altre due scosse nella notte: registrati oltre cinquemila terremoti dall'inizio dell'anno ilmattino.it

A Pozzuoli resta alta la tensione dopo le ultime scosse dovute al bradisismo che hanno raggiunto magnitudo mai toccate negli ultimi decenni. La popolazione chiede che si proceda al più presto con la ...Paura per i frequenti terremoti che scuotono l’area dei Campi Flegrei. Non sono poche le persone che hanno preparato una valigia con lo stretto necessario in caso di emergenza ...