Boxe | Canelo Alvarez batte Charlo a Las Vegas e difende il titolo mondiale unificato dei supermedi

(Di domenica 1 ottobre 2023) SaulJermellalla T-Mobile Arena di Lasi titoli Ibf, Wba, Wbc e Wbo. Non ha tradito le attese il talento messicano di Guadalajara, che si è imposto per verdetto unanime dei giudici e l’ha fatto sfoderando una prestazione semplicemente fantastica. Bravo a prendere l’iniziativa ed essere propositivo fin da subito,ha subito messo alle corde il suo avversario, che non ha mollato ma ha comunque faticato a tenere il ritmo del messicano. Con il passare delle riprese l’andamento non è cambiato, anziè persino finito in ginocchio nel settimo round, salvo poi rialzarsi. Ad eccezione dell’ultima ripresa, in cuiha accusato un po’ di stanchezza, si può dire che sia stato un ...

