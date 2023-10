Borussia Dortmund-Milan | calendario Champions League | quando si gioca | data | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) La UEFA2023/2024 è pronta a tornare in scena tra poco più di 48 ore. La massima competizione europea per club, tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre scenderà in campo con il secondo turno della fase a gironi. Nelle gare di esordio abbiamo assistito a splendide partite ricche di gol e stelle in campo. E anche nella giornata che verrà sono previste sfide interessantissime: attenzione soprattutto a. Mercoledì 4 ottobre a partire dalle ore 21.00, i tedeschi guidati da Edin Terzic, apriranno le porte del Signal Iduna Park all’undici di Stefano Pioli. Ilin Bundesliga, si trova al 4° posto a quota 14 punti, a sole due lunghezze di distanza dal Bayer Leverkusen 1° in classifica. Negli ultimi due turni di campionato Marco Reus e compagni hanno ...