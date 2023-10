Bonus trasporti | stop richieste Dotazione esaurita Eventuali fondi residui disponibili a novembre

Leggi su firenzepost

(Di domenica 1 ottobre 2023) E' quanto si legge sulla piattaforma online del ministero del Lavoro su cui da stamattina alle 8.00 era possibile chiedere ilda 60 euro per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia da parte di persone con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro nel 2022 L'articolo proviene da Firenze Post.