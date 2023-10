Bonus trasporti | oggi nuovo click day | come funziona

Di nuovo centinaia di migliaia di utenti in coda per ottenere il, l'incentivo da 60 euro pensato per sostenere famiglie, studenti, pensionati e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e ...Alle 8:00 di questa mattina il sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato preso d'assalto da tutti coloro che hanno la necessità di accedere al. La giornata di click day si prevede lunga e difficile, con bug di sistema che annullano il buono dopo ore di fila. Al momento il sito rimanda a oltre un'ora di attesa, che nella ...

Bonus trasporti ottobre, oggi click day: alle ore 8 via alle richieste delle agevolazioni per i viaggi ilmessaggero.it

Bonus trasporti, conto alla rovescia per il click day: come chiedere i 60 euro Today.it

Via al click day per il bonus Trasporti di 60 euro. Centinaia di migliaia le persone in coda, ore di attesa e bug di sistema. I problemi ...Dalle 8 di domenica mattina è possibile accedere al portale del ministero per chiedere il bonus trasporti, un contributo da 60 euro per l’acquisto di un ...