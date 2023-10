Bonus trasporti già esaurito | stop alle richieste Oggi rilasciati 213mila voucher da 60 euro

(Adnkronos) – Bonus trasporti 2023 , nuovo click day oggi domenica 1 ottobre . A partire dalle 8 è possibile fare richiesta per usufruire ...

E’ arrivato ottobre e da oggi riparte la riassegnazione del Bonus trasporti per le ultime risorse rimaste. Alle 8 di questa mattina, infatti è ...

Tra le 9 e le 16.51 sono 213.280 i nuovi Bonus trasporti rilasciati. Il Bonus serve per l’acquisto di un abbonamento per l’utilizzo di mezzi di ...

È già finita. Dopo 11 ore non ci sono più soldi. Il governo ha quindi deciso di stoppare le richieste del bonus trasporti. Il “click day” era ...

Stop con le richieste del bonus trasporti: la dotazione è già andata esaurita. Lo rende noto il Ministero del Lavoro nella pagina web su cui da questa mattina si poteva chiedere il contributo fino a ...Roma, 1 ottobre 2023 - Il click day per il bonus trasporti 2023 è terminato. La dotazione è andata esaurita già nel pomeriggio e le richieste sono state fermate, come reso noto dal Ministero del Lavor ...