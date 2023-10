Bonus trasporti 2023 | oggi 1 ottobre il click day | lunga coda sul sito

(Di domenica 1 ottobre 2023) (Adnkronos) –, nuovodaydomenica 1. A partire dalle 8 è possibile fare richiesta per usufruire dell’agevolazione rivolta a famiglie, studenti e lavoratori a basso reddito. Bisogna essere veloci, visto che nell’ultimoday del 1 settembre, i fondi disponibili si sono esauriti in pochissimo tempo. Sui social, già pochi minuti dopo le 8, in molti si lamentano del tempo di attesa (fino a un’ora) e delle tante persone indavanti (più di 100mila) per accedere al servizio. Ilè un’agevolazione per acquistare un abbonamento annuale o mensile al trasporto pubblico. Un incentivo volto a promuovere una mobilità sostenibile e un aiuto concreto per lavoratori e ...

... interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio' ed il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 29 ...

Partito questa mattina, domenica 1° ottobre alle 8, il click day del. Studenti, lavoratori, pensionati, cittadini con un reddito non superiore a 20 mila euro potranno aggiudicarsi il contributo fino a 60 euro rifinanziato dal governo per l'acquisto dell'...Dalle 8 di domenica mattina è possibile accedere al portale del ministero per chiedere il, un contributo da 60 euro per l'acquisto di ...

Bonus trasporti, domani il click day Come partecipare la Repubblica

Bonus trasporti ottobre, oggi click day: alle ore 8 via alle richieste delle agevolazioni per i viaggi ilmessaggero.it

Non funziona il bonus trasporti oggi in Italia 1 ottobre, in riferimento alla specifica pagina “visualizza bonus trasporti, come riportato anche da alcuni addetti ai lavori. Il bonus trasporti è un in ...Dalle 8 di domenica mattina è possibile accedere al portale del ministero per chiedere il bonus trasporti, un contributo da 60 euro per l’acquisto di un ...