Bologna | Orsolini | «Qui per me è una seconda casa | c’è la fiducia»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 ottobre 2023) Le parole di Riccardo, attaccante del, dopo la vittoria contro l’Empoli, arrivata con una sua tripletta Riccardoha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria delcontro l’Empoli. Di seguito le sue parole. DOMENICA PERFETTA – «E’ una domenica perfetta: dovevamo tornare alla vittoria, l’abbiamo voluta e finalmente è arrivata. Sono strafelice, grazie ai miei tre gol siamo riusciti a vincere». RIPRESA – «Ho avuto dei problemi fisici gli scorsi mesi, che mi hanno fatto saltare la preparazione e quello è stato un periodo in cui ho lavorato il triplo per tornare ai miei livelli. Sapevo che era necessario del tempo in più, ma me lo sono preso e ho cercato di farmi trovare pronto quando il mister mi ha chiamato in causa». COSA SIGNIFICA PER LUI IL– «Il ...