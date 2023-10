Bologna | il “delitto del Dams” e il ragionevole dubbio

... di portare il materiale raccolto su Pietro Musumeci , il pidduista condannato con Gelli per il depistaggio nelle indagini sulla strage di. Una telefonata arrivata subito dopo il...L'indagato è Giampaolo Amato , 64enne ex medico della Virtuse ilrisale a quasi due anni fa. Il retroscena dell'inchiesta, emerso dagli atti di chiusura dell'indagine e svelato dal ...

Quando lo smartwatch diventa la «prova» di un delitto: l'omicidio di Bologna e i casi precedenti Corriere della Sera

Giampaolo Amato incastrato dal suo smartwatch sull'omicidio di moglie e suocera: «Ha detto che dormiva, invece leggo.it

In appello a Bologna era arrivato l'ergastolo ... L'ha soffocata, poi ha chiamato il 118 Riccardo Pondi confessò il delitto durante l'interrogatorio, durato oltre 4 ore. Il delitto è avvenuto intorno ...BOLOGNA, 29 SET - Ha scelto di non parlare, Shabbar Abbas, il padre di Saman. Era infatti previsto per oggi il suo esame davanti alla Corte d'Assise di Reggio Emilia, dove è imputato per l'omicidio ...