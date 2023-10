Bollette | scattano gli aumenti del 12% | come attivare il bonus del nuovo Decreto

(Di domenica 1 ottobre 2023) L’autunno è ormai avviato e le temperature iniziano inesorabilmente a scendere. Purtroppo, per il nostro portafogli non è una buona notizia… Dopo un’estate bollentepoche altre, pian piano ci stiamo avviando verso i medi freddi. E il pensiero va subito ai costi di riscaldamento. Purtroppo, rispetto allo scorso inverno (che è stato, invece, uno dei più caldi di sempre) lo scenario economico e geopolitico non è molto migliorato, anzi… Il pericoloso mix di inflazione, guerra in Ucraina, carenza di materie prime e speculazione sui mercati rischia di avere un effetto esplosivo sulledel gas e dell’elettricità dei prossimi mesi. Vediamo tutti i numeri in ballo (e una piccola buona notizia). L’Arera ha reso noto l’aggiornamento delle tariffe elettriche sul mercato tutelato. Conti alla mano, i rincari hanno superato anche le stime della vigilia. ...

Questo farà rientrare anche il prezzo PSV usato come base per leed agganciato al mercato olandese. Secondo Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, l'Autorità di regolazione dell'...... badanti e baby sitter nel corso dell'anno, un modo per limitare l'impatto economico dei rincari sui budget familiari già gravati dal caroe da quello benzina", spiega Finaldo. "Aumenti ...

In arrivo nuovi aiuti per le fasce più disagiate. Ecco in cosa consistono e chi potrà accedere all’agevolazione ...UDINE. Il rincaro del 18 per cento della bolletta della luce arriva alla fine dell’estate e appesantisce, ulteriormente, i bilanci familiari già messi a dura prova dai costi sempre più alti di ...