“Black ‘47” | un irish western crepuscolare che racconta la Grande Carestia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Roma, 1 ott –‘47 ci porta a quando pensiamo alle stragi, agli eccidi, ai massacri dell’età contemporanea: nella gran parte dei casi la mente non ci condurrà direttamente all’Irlanda. Eppure, proprio nell’Isola di Smeraldo è stato perpetrato quello che per molti storici sarebbe stato il primogenocidio della nostra epoca, la. A metà dell’800 improvvisamente nelle zone rurali dove il gaelico era ancora (e in alcuni rari casi è ancora) la lingua parlata dai contadini, un misterioso virus iniziò ad attaccare l’alimento che per la gran parte della popolazione povera irlandese era l’unica fonte di nutrimento: la patata.‘47 Nel lungometraggio (di genere misto tra azione, drammatico e storico)’47, Feeney (James Frecheville) è un irlandese ...