Bimbo di 11 mesi muore durante il riposino pomeridiano | tragedia all' asilo nido | genitori sotto choc ricoverati

commenta A Paese (Treviso) un bimbo di 10 mesi è morto per un malore mentre era all'asilo . Il piccolo non si è svegliato al termine del riposino ...

Un Bimbo di 10 mesi è morto in un asilo nido del Trevigiano per un malore . Il fatto è accaduto a Paese (Treviso), ieri ma lo si è appreso oggi, dove ...

AGI - L' Influenza stagionale sbarca nel nostro Paese, in anticipo. Il 26 settembre è stato identificato all'Università di Parma, mediante metodiche ...

A Portogruaro, in provincia di Venezia, è morto in ospedale un bambino di 18 mesi. Tutta la storia appare intricata. A parlarne per primo è stato il ...