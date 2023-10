Biella Omicidio di Gabriele Maffeo | fermati Marina Coda Zabetta | Giuseppe Bonura | Simone Perra e Alessandro Solinas

(Di domenica 1 ottobre 2023) Sono quattro le persone sono state fermate nella notte aper l’di. L’uomo di 33 anni è stato trovato cadavere in cassonetto della spazzatura nella zona perferica di Chiavazza. In stato di fermo, 34 anni,, 42 anni (fidanzato della),, 24 anni,, 32 anni. I quattro sono stati bloccati dagli investigatori della squadra Mobile dopo un’indagine serrata. A seguito della segnalazione, i poliziotti hanno trovato il corpo senza vita di, che aveva in testa una calza di nylon. La vittima, residente in ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - In via Felice Coppa a Biella il cassonetto dell'immondizia dove ieri verso le 19 è stato trovato il corpo di un ...

Un tragico mistero si è svelato nelle strade di, dove il corpo senza ......luogo dell'intervento dalla Procura della Repubblica di, ha condotto al fermo di polizia giudiziaria nei confronti di quattro soggetti (3 uomini e 1 donna) indiziati del delitto diin ...

Omicidio Biella, il cadavere di un uomo in un cassonetto: fermate quattro persone Corriere della Sera

Cadavere trovato in un cassonetto dei rifiuti a Biella, fermati tre uomini e una donna per omicidio Virgilio Notizie

La dinamica del ritrovamento e i sospetti di inquirenti e polizia, che hanno fermato quattro persone indiziate per i reati di omicidio in concorso e soppressione ... avevo detto mille volte di non ...Un tragico mistero si è svelato nelle strade di Biella, dove il corpo senza vita del 33enne Gabriele Maffeo è stato ritrovato in un cassonetto della spazzatura. Questo sconvolgente caso ha portato all ...