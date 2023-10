Biden | Trump e la democrazia malata in America L’analisi di un diplomatico

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ogni lunedì, nel Foglio c'è Un Foglio Internazionale, segnalazioni dalla stampa estera con punti di vista che nessun altro vi farà leggere. Un inserto a cura di Giulio Meotti Lain occidente è– scrive sul Point Gérard Araud, ex ambasciatore di Francia presso l’Onu. I sintomi sono tra l’altro stranamente comparabili nonostante le circostanze nazionali siano inevitabilmente differenti. La crisi della stampa generalista, la proliferazione delle teorie del complotto sui social network, l’ascesa dei partiti estremisti, la sconfessione della classe politica tradizionale, la messa in discussione dello stato di diritto si ritrovano ovunque in questo spazio euroatlantico che fu il centro dell’esperienza democratica. Come spesso è accaduto, gli Stati Uniti hanno aperto la strada e continuano a farlo con quegli eccessi che affascinano gli ...