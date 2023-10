La7.it - Il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha firmato la legge anti - shutdown approvata dal Congresso. Il provvedimento finanzia l'attività del governo fino al 17 novembre ma non ...Il testo, prima di passare alladel presidente, deve essere approvato anche dal Senato, dove i democratici hanno una maggioranza di un solo seggio. La proposta è stata approvata tra applausi e grida di giubilo con 335 ...

Biden firma la legge anti-shutdown ma avverte il Congresso: 'Mi aspetto che il sostegno all'Ucraina continui' TGLA7

Il Congresso Usa approva la legge anti-shutdown, ma senza i nuovi fondi per Kiev RaiNews

Il provvedimento finanzia l'attività del governo fino al 17 novembre ma non contiene fondi per nuovi aiuti all'Ucraina ...Il presidente con i lavoratori delle auto: "Meritano un po' della ricchezza che hanno contribuito a creare" Gli storici hanno sfogliato gli annali: nessun presidente Usa si è mai unito agli operai in ...