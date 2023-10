Biden all' Ucraina e all' Europa | Potete contare su di noi | non abbandoneremo Kiev

(Di domenica 1 ottobre 2023) «Non possiamo in nessun modo smettere di aiutare l’contro la brutalità della Russia. Voglio dire ae ai nostri alleati europei chesu di noi». Lo ha detto Joecommentando la legge che ha evitato lo shutdown che prevde però il taglio degli aiuti a. «Nonl’», ha assicurato il presidente Usa.

