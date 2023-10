Bergamo | baby gang assalta una fattoria per divertimento | i genitori che li difendono sono peggio dei figli

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 1 ottobre 2023) Hannoto una, liberando le mucche dalle stalle e danneggiando l’impianto elettrico di un trattore. Un vero e proprio raid che ha preso di mira una cascina di Calvenzano, in provincia di. Terminato con lo sversamento in un campo di una latta di olio esausto, a cui poi hanno dato fuoco. A metterlo in atto, a quanto racconta l’edizione bergamasca del Corriere della Sera, una banda di teppisti giovanissimi tra i 12 e i 13 anni. In parte italiani e in parte di origine straniera, che i carabinieri hanno poi rintracciato. I militari, dopo una segnalazione, hanno sorpreso due componenti della banda nascosti dietro un’auto. Nel parcheggio adiacente alla cascina. I due hanno ammesso le loro responsabilità indicando anche i nomi del resto del gruppo. Sul postostati chiamati i ...