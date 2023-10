Benevento 5 | esordio con vittoria a Cesena

(Di domenica 1 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIlnon tradisce le attese, e come due anni fa all’assoluto in A2 in trasferta, bagna con unail debutto nella nuova A2 Èlite sbancando il Mini-Palazzetto diper 5-4 in una gara di sorpassi e contro-sorpassi. IL MATCH – Andrea Centonze deve rinunciare a Botta squalificato, Caliendo infortunato e Bobadilla ancora sprovvisto di transfer, e si affida al quintetto formato da Matheus, Imparato, Morad, Arvonio e Guerra. L’inizio dei giallorossi è veemente: Morad sfugge via sulla fascia e trova il tocco di Pieri che sblocca il punteggio al 2?. Cinque minuti più tardi ilraddoppia: Virenti è bravo a ripartire e trafiggere Nardino. Non si fa attendere, però, la risposta delche già nel primo tempo ribalta il punteggio ...

Nel programma della sesta giornata del campionato di serie C, girone C spicca il big-match tra Benevento e Crotone, in programma alle ore 18.30 allo stadio "Vigorito".