(Di domenica 1 ottobre 2023)Rodriguez hanno fatto coppia per un paio d', intorno al 2010. Poi la vita di entrambi ha preso strade diverse: lei con Stefano, che avrebbe sposato di lì a poco; lui alle prese coi guai giudiziari che l'hanno portato in galera. Ma oggi, ovvero oltre dieci...

Cecilia Rodriguez non è incinta : la sorella di Belen ultimamente era stata invasa dagli auguri per un presunto nascituro che, però, non è ancora in ...

Fabrizio Corona a Domenica In: "eradi Stefano e piangeva con me" Parlando della showgirl argentina, Corona ha confermato che pare non stia vivendo un momento facile: "è molto ...Ospite di Mara Venier a Domenica in, nella puntata del primo ottobre , Fabrizio Corona ha rivelato un aneddoto suRodriguez . Quando la showgirl argentina eradi Santiago, il primogenito avuto con Stefano De Martino , incontrò l'ex re dei paparazzi in aereo e scoppiò a piangere. 'Ancheè molto ...

"Belen, incinta, piangeva con me". Fabrizio Corona, un aneddoto gela De Martino (dopo 10 anni) Today.it

Domenica in, la bomba di Corona su Belen: "Era incinta di De ... Liberoquotidiano.it

Le dichiarazioni dell'ex re dei paparazzi a Domenica In. Lui e la showgirl argentina hanno avuto una breve relazione nel 2010 ...Fabrizio Corona a Domenica In: "Belen era incinta di Stefano e piangeva con me” Parlando della showgirl argentina, Corona ha confermato che pare non stia vivendo un momento facile: "Belen è molto ...