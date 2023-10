Behrami | «Lautaro Martinez trascinatore Inter | ecco un limite del Benfica»

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) Archiviata la pratica Salernitana, aiutata da, adesso l’deve pensare al prossimo obiettivo.spiega quali sono i punti di forza e di debolezza del. EURO AVVERSARIO – L’fra soli tre giorni scenderà nuovamente in campo, questa volta in Champions League contro il. Valon, nel salotto di Dazn, dichiara: «ha preso il ruolo che gli mancava, ovvero quello di leader dell’. Si sente. Questo era l’ultimo step per ambire a prestazioni da top giocatore a livello europeo. Chetroverà l’? Schmidt è un allenatore che vuole un recupero di palla molto offensivo. ...