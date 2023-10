Beach Volley | Menegatti-Gottardi si arrendono all’Olanda | le Azzurre sono quarte

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 1 ottobre 2023) Parigi – La coppia azzurra formata da Martae Valentinaha chiuso l’Elite 16 di Parigi ai piedi del podio. Nella finale per il terzo e quarto posto, lesiarrese alla coppia olandese formata da Katja Stam e Raïsa Schoon, con il punteggio di 2-0 (21-17, 22-20). La gara è stata molto dura, contro delle avversarie fortissime sotto rete. La gara era l’ultima in calendario prima dei Mondiali in programma dal 6 al 15 ottobre in Messico. Il racconto della gara (feder.it) Tornando al match di quest’oggi, l’avvio del primo set è stato caratterizzato da un certo equilibrio con le due coppie che hanno lottato punto a punto (4-4, 5-5). Con il passare delle azioni però le olandesi firmano il primo break della partita che permette loro di allungare (5-8). ...