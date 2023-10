Bayern Monaco | Boateng si allena già con la squadra

In un'intervista ad AS, l'attaccante classe 2005 Mathys Tel ha parlato della sua scelta di andare al Bayern Monaco (nonostante altre...

Colpo di scena in casa Bayern Monaco : come riferito da Sky Sports DE, è avviata la trattativa per il ritorno di Jerome Boateng, svincolato...

Commenta per primo Jerome Boateng è a un passo dal ritorno al: come comunicato dal club bavarese, il difensore si è allenato con la squadra già questa mattina.Commenta per primo Colpo di scena in casa: come riferito da Sky Sports DE , è avviata la trattativa per il ritorno di Jerome Boateng , svincolato dopo l'esperienza al Lione .

Boateng torna al Bayern Monaco: affare in chiusura, arriva a parametro zero Goal.com

Il calciatore sarà presente anche la prossima settimana Dopo il pareggio in campionato contro il Lipsia per 2-2, arriva una novità in casa Bayern Monaco. Nell'allenamento di domenica 1 ottobre era ...Con questa strategia, la Juventus potrebbe scavalcare il Bayern Monaco per l’acquisto di Thuram. Intanto, con l’aiuto di FootData, confrontiamo il centrocampista francese al calciatore bianconero ...