Batgirl | una comparsa ha fatto causa a Warner Bros per gravi lesioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 ottobre 2023) Secondo quanto riportato da Deadline, laCristina Stanovici del film DCavrebbeagli Studios per leriportate in un incidente durante la lavorazione del film a Glasgow. La Stanovici è stata colpita da una moto in corsa sul set del film mentre fingeva di essere una spettatrice durante una scena notturna e ha riportato diverse ferite, tra cui la rottura di una coscia, di uno stinco, di un’anca, del bacino e di un pollice, oltre a un taglio alla testa. Secondo Stanovici, le ferite erano cosìche continua ad avere problemi e avrà bisogno di ulteriori interventi chirurgici e che ritiene che sarebbe stato “più facile” se fosse semplicemente morta. “La gamba mi fa ancora male ed è debole. Per non parlare del ...