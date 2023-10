Baseball | Europei 2023 | la Spagna strapazza la Gran Bretagna e vince il titolo! Terzi i Paesi Basi

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo 68 lunghissimi anni latorna sul tetto d’Europa. La compagine iberica ha infatti vinto i Campionatididemolendo lain Finale con il risultato di 11-2 e ritrovando incredibilmente un successo che mancava dal 1955, anno della seconda edizione disputata in casa. Un risultato confezionato grazie soprattutto grazie a un avvio killer per gli spagnoli, bravi a mettere subito a referto cinque sigilli arrivati grazie una serie di doppi realizzati rispettivamente da Ustariz, Jiminez, Encarnaciòn e Lino. I britannici cercano di rispondere con un fuoricampo di Nick Ward, ma il loro attacco è sterile, tanto da bloccarsi anche nella seconda e nella terza ripresa per poi riattivarsi nella quarta con un sacrificio di Dawson. Ma sarà nel sesto turno che ...