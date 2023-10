Bari | il prof ferito con una pistola a pallini dallo studente | «Deve essere espulso | ma non denuncerò»

Leggi su open.online

(Di domenica 1 ottobre 2023) «Mi sono spaventato, ho avuto molta paura. Quando ti puntano una, non capisci subito se sia un giocattolo oppure no. Mi è mancata l’aria, ho provato panico. Poi ho avvertito un bruciore al petto, esattamente dove mi ha colpito il pallino», così Pasquale Pellicani,essore di Diritto ed Economia all’Istituto tecnico Romanazzi di, racconta il momento in cui un suogli ha sparato in classe con unaad aria compressa, venerdì scorso. «Ero appena entrato in aula, eravamo al cambio d’ora. Quando mi sono accomodato dietro la cattedra ho visto uno dei miei studenti, seduto all’ultimo banco, correre verso di me. A quel punto è partito il colpo. Meno male che qualche secondo dopo ho recuperato il pallino. Era ancora a terra. In caso contrario, sarebbe stato difficile dimostrare ...