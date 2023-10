Barcellona | Deco punta un altro gioiello dal Brasile

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ilnon si accontenta di Vitor Roque, oravuole portare undal: come riferisce Fichajes.com, l'obiettivo...

Deco è il nuovo direttore sportivo del Barcellona , ed è stato presentato in conferenza stampa: "Ho imparato cose da Alemany...

Le parole di Deco , direttore sportivo del Barcellona su Vitor Roque: «Con l’Atletico Paranense c’è l’accordo per gennaio o dalla prossima ...

Nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il Betis Siviglia, il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato di tanti argomenti...

Il Barcellona , nella figura di Deco, e Frenkie De Jong (26 anni) hanno già avuto un primo contatto diretto, in ottica rinnovo dell'olandese....

Commenta per primo Il, nella figura di, e Frenkie De Jong (26 anni) hanno già avuto un primo contatto diretto, in ottica rinnovo dell'olandese. Frenkie ha un contratto fino al 2026, ma il club vuole che ...... alla vigilia della sfida contro il Maiorca, il tecnico delXavi ha confermato la ... ha detto Xavi, che qualche giorno prima aveva spiegato come il dsgli avesse comunicato l'imminente ...

Barcellona, primo contatto Deco-De Jong per il rinnovo Calciomercato.com

Barcellona, Deco: "Cancelo e Felix Vorremmo trattenerli" Sportitalia

Il Barcellona, nella figura di Deco, e Frenkie De Jong (26 anni) hanno già avuto un primo contatto diretto, in ottica rinnovo dell'olandese. Frenkie ha un contratto fino al 2026, ma il club vuole che ...Ex esubero il centrocampista olandese, acquistato dai blaugrana nel dall'Ajax per 75 milioni più bonus, è diventato il fulcro del gioco della squadra dopo il ritiro di Busquets: si prospetta un rinnov ...