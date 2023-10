Barbara D’Urso | clamorose novità professionali in arrivo | “Raggiunto già l’accordo” | ecco dove la rivedremo

(Di domenica 1 ottobre 2023) Dopo il doloroso e travagliato addio a Mediaset e al suo Pomeriggio Cinque, perpotrebbe partire al più presto una nuova e sorprendente avventura professionale. Nei giorni scorsi il settimanale DiPiù ha svelato il motivo della trasferta londinese dell’amatissima conduttrice.avrebbe iniziato a studiare la lingua inglese per un motivo ben preciso: dovrebbe entrare nel cast di una serie internazionale prodotta da Netflix! Stando a quanto trapelato dalla rivista, laavrebbe giàcon la piattaforma digitale. Persone vicine aavrebbero raccontato che al momento non può parlarne perché non è ancora scaduto il contratto con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi. Le riprese dovrebbero iniziare nel 2024 “quando ...

Un futuro scoppiettante per Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset : al momento si trova a Londra per perfezionare l’inglese ma ecco cosa bolle in ...

Un futuro scoppiettante per Barbara d’Urso dopo l’addio a Mediaset : al momento si trova a Londra per perfezionare l’inglese ma ecco cosa bolle in ...

Dopo il tanto discusso addio a Mediaset e l' estate spensierata passata in compagnia di famigliari e amici,è finalmente pronta per buttarsi a capofitto in nuovi progetti lavorativi . Attualmente non ci sono ancora notizie certe riguardo il suo futuro ma pare proprio che la conduttrice , che ...In questo caso Matano batte praticamente sempre Myrta Merlino alla guida di 'Pomeriggio Cinque', così come trionfava quando si batteva con. In parole povere, il cambio di conduzione ...

Barbara d'Urso dice addio a Londra e torna in Italia, ecco dove la vedremo ComingSoon.it