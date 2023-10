Balotelli torna in Turchia e fa doppietta all’esordio VIDEO

(Di domenica 1 ottobre 2023)ha messo alle spalle la brutta esperienza con il Sion ed èto in. Super Mario ha esordito nel suo ritorno all’Adana Demispor con unacontro l’Alanyaspor. La vittoria di oggi porta l’Adana Demirspor al terzo posto in classifica, a 14 punti. In testa il Fenerbahce di Edin Dzeko a 21 punti, seguito dal Galatasaray di Mauro Icardi a 19. Con la sua ex squadraha sfoggiato una prestazione da vero eroe, impreziosita dai due gol che hanno fissato la vittoria sul 4-0. E così anche lui puòre a esultare, a sei mesi dall’ultima volta: prima di oggi era riuscito a segnare a metà aprile, poco prima di rompere il rapporto con il Sion. Mario, golünü att? ve selam?n? verdi! #ADSvALY #TrendyolSüperLig ...

Il debutto bis di Balotelli con l'Adana non poteva essere più bello: l'attaccante firma una doppietta al ritorno in Turchia e si mette ...