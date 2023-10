Per le deviazioni del trasporto pubblico consultare il sito diwww.at - bus.it . Sempre domani, dalle 17, è prevista una ulteriore manifestazione in centro con possibili ...Stanno spuntando nuove paline Tpl a Firenze, palinecon l'indicazione, essenzialmente, degli autobus in arrivo in quella fermata. In questi giorni sono state notate in vari punti della città tra cui in lungarno Soderini e a Porta ...

Autolinee Toscane: gli autisti di Firenze protestano perchè il Comune toglie i bagni chimici Firenze Post

Autobus con la pedana guasta, studente in carrozzina resta a terra ... IL TELEGRAFO Livorno

FIRENZE – I bagni chimici (Sebach) installati a Firenze per le autiste e gli autisti di Autolinee Toscane, durante l’emergenza Covid19, sono stati fatti rimuovere dal Comune sabato 30 settembre 2023.Da lunedì 2 ottobre la linea 410 Chianni – Casciana Terme – Pontedera tornerà a viaggiare con orari e percorsi regolari. Il ripristino del servizio della ...