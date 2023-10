Attentato terroristico in Turchia | esplosione al ministero dell' Interno ad Ankara L' attentatore non sopravvive n

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 1 ottobre 2023) Oggi Notizie Scoperta una bomba davanti aldegli Affari Interni turco: un evento che ha scosso il Paese. Cosa è davvero successo? In una mattinata come tante altre, un evento traumatico ha segnato la giornata. Secondo le prime informazioni fornite dal ministroturco, Ali Yerlikaya, due individui a bordo di un veicolo commerciale hanno innescato un ordigno esplosivo proprio di fronte all'ingresso del Direttorato generalea Sicurezza deldegli Affari Interni. Dettagli'attacco Per fortuna, uno degliri ha innescato l'esplosivo su di sé, mentre l'altro è stato prontamente fermato dalle forze di polizia sul posto. Nonostante l', solo due agenti di polizia hanno riportato lievi ferite. Le immagini ...