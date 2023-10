Attentato ad Ankara | il momento in cui il kamikaze si fa esplodere Immagini forti

Questa mattina ad Ankara , capitale della Turchia, si è verificata una forte esplosione in centro, nella zona della Grande Assemblea Nazionale e del ...

attacco terroristico in Turchia . «Verso le 9,30, due terroristi arrivati con un veicolo commerciale di fronte all'entrata del Direttorato generale ...

L’attentato terroristico di questa mattina ad Ankara ci ricorda che in Europa non possiamo permetterci di abbassare la guardia. L’Italia è, come è ...