Attacco terroristico in Turchia | kamikaze si fa esplodere davanti al ministero degli Interni

Attacco terroristico ad Ankara , in Turchia. Ancora non è chiara la matrice. 'Verso le 09:30, due uomini arrivati con un veicolo commerciale di fronte ...

Paura in Turchia . sventato dalle forze di polizia turche un attacco terroristi co agli uffici del ministero dell’Interno di Ankara . Lo fa sapere il ...

Paura in Turchia . sventato dalle forze di polizia turche un attacco terroristi co agli uffici del ministero dell’Interno di Ankara . Lo fa sapere il ...

Unè stato condotto questa mattina ad Ankara. I media locali riportano di una forte esplosione e di raffiche di arma da fuoco intorno alle 9,30 ora locale, nella zona della capitale ...Paura ad Ankara , colpita da un attentatovicino al Parlamento. A riferirlo sono i media turchi, che hanno dato notizia di un'... L'è stato tentato da un veicolo commerciale grigio. ...

Turchia, attacco terroristico davanti al ministero dell'Interno ad Ankara Agenzia ANSA

Turchia, attacco terroristico ad Ankara kamikaze si fa esplodere vicino al Parlamento Il Fatto Quotidiano

In questa edizione: Attacco terroristico ad Ankara, morto kamikaze, Decreto migranti incompatibile con norme Ue, Al via il trimestre anti-inflazione, Ok del senato Usa per evitare shutdown, Elezioni ...Un attacco terroristico sarebbe stato condotto oggi ad Ankara, capitale della Turchia. I media locali riportano di una forte esplosione e di raffiche di arma da fuoco intorno alle 9,30 ora locale, nel ...