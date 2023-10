Atp Pechino | Sinner vola ai quarti Troppo Alcaraz per Musetti

(Di domenica 1 ottobre 2023) Jannikha battuto 6-2 6-0 Yoshihito Nishioka ed accede aidel torneo Atp 500 di. L'italiano, numero 7 del ranking mondiale, ha superato agevolmente il giapponese (38) e ora affronterà il vincente tra il danese Holger Rune (4) e il bulgaro Grigory Dimitrov (19). Per l’italiano è il 12mo quarto di finale raggiunto quest’anno.eliminato daNulla da fare per...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ 40-0 Ennesimo punto conquistato con il servizio per l’azzurro . 30-0 ...

Lo spagnolo numero 2 del mondo accede ai quarti, affronterà Ruud Carlos Alcaraz ancora una volta fatale per Lorenzo Musetti . Lo spagnolo, numero 2 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ 13.04 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, noi di OA Sport vi ...

Jannik Sinner stacca il pass per i quarti di finale dell'500 di. Dopo le difficoltà all'esordio contro Daniel Evans, l'altoatesino ha superato facilmente il giapponese Yoshihito Nishioka , battuto con lo score di 6 - 2, 6 - 0 in un'ora e 7 ...(CINA) - Entra nel vivo il China Open ,500 che si sta disputando sui campi dell' Olympic Green Tennis Centre di. Tutto facile per Jannik Sinner , n.7 del ranking e sesta forza ...

LIVE Arnaldi-Jarry, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: l'azzurro vuole continuare a stupire OA Sport

Diretta Sinner-Nishioka 2-0 (6-2, 6-0): segui l'Atp Pechino LIVE. Eliminato Musetti Corriere dello Sport

L'azzurro batte il giapponese Yoshihito Nishioka agli ottavi. Per Musetti ancora una volta fatale lo spagnolo numero 2 del mondo ...Nulla da fare per Lorenzo Musetti che si arrende per 6-2 6-2 contro Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del torneo Atp 1000 di Pechino. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, dopo aver battuto ...