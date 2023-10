Atp Pechino 2023 | Musetti esce di scena al secondo turno | niente da fare contro un solido Alcaraz

Leggi su sportface

(Di domenica 1 ottobre 2023) Troppo forte Carlos, che annienta Lorenzoin due rapidi set e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di(cemento outdoor). Tutto facile per lo spagnolo, il quale ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha conquistato la vittoria con un netto 6-2 6-2, maturato in appena 1h21?. Pochi rimpianti per, che non è riuscito a contenere in alcun modo la superiorità del suo avversario e non ha potuto far altro che rendere il passivo meno pesante. La differenza di livello tra i due però si è vista tutta eha ottenuto meritatamente l’accesso ai quarti. Il suo prossimo avversario sarà Casper Ruud, che ha battuto al tie-break del terzo set Etcheverry. Per, invece, è prevista una settimana di riposo prima del ...