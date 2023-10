ATP Pechino 2023 | Jannik Sinner liquida agilmente Nishioka ed approda ai quarti

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Prova di forza schiacciante di, cheaidi finale del torneo ATP 500 di, dopo aver rifilato un perentorio 6-2 6-0 al giapponese Yoshihito, numero 38 della classifica mondiale. L’altoatesino ha impiegato poco più di un’ora per chiudere i conti edre tra i primi otto sul cemento cinese, con l’obiettivo ancora di poter raggiungere la quarta posizione del ranking mondiale.ha avuto un solo passaggio a vuoto ad inizio partita, poi c’è stato un assoluto dominio per l’altoatesino. Il numero sette del mondo ha vinto il 92% dei punti quando ha servito la prima (23/25) con 6 ace. Un po’ bassa la percentuale delle prime (58%), unico dato da migliorare in vista delle prossime sfide. Il match inizia con ...