Atp di Pechino | Musetti perde con Alcaraz che va agli ottavi di finale

(Di domenica 1 ottobre 2023)– Nulla da fare per Lorenzoche si arrende per 6-2 6-2 contro Carlosdidel torneo Atp 1000 di. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp, dopo aver battuto l'italiano (n.18) se la vedrà ai quarti con il norvegese Casper Ruud (n.9) che ha superato l'argentino Tomas Martin Etcheverry (31). Jannik Sinner ha battuto 6-2 6-0 Yoshihito Nishioka ed accede ai quarti. L'italiano, numero 7 del ranking mondiale, ha superato agevolmente il giapponese (38) e ora affronterà il vincente tra il danese Holger Rune (4) e il bulgaro Grigory Dimitrov (19). Per l'italiano è il 12mo quarto diraggiunto quest'anno. (Ansa)(foto@internazionaliBNLditalia.com/Sposito)