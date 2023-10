Atp Astana 2023 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 2 ottobre

(Di domenica 1 ottobre 2023) Ildicon glie l’didel torneo combined Atp 250 di. E’ tempo di semifinali in Kazakhstan, con il primo match molto intrigante tra due giovani in grado di esprimere un gran tennis. Sebastian Korda sfida infatti la wild card Medjdedovic, al suo migliore torneo della carriera. Semifinale tra veterani nel pomeriggio italiano, quando Mannarino sfida il vincente di Thiem/Ofner. Di seguito l’dicompleto. CENTER COURT Ore 11:30 – (5) Korda vs (WC) Medjedovic Non prima delle 14:00 – Mannarino vs Thiem/Ofner SportFace.

Thiem rischia, ma batte Giron. Spento Bublik, bene Griekspoor e Korda Completato il quadro del tabellone dei quarti dell'250 di. Sarà derby austriaco tra Dominic Thiem e Sebastian Ofner e lotta tra battitori come Tallon Griekspoor e Sebastian Korda , reduci rispettivamente da 1 7 e 12 aces nei loro match ...E' ancora un tie - break a sancire il passaggio del turno di Dominic Thiem nell'250 di. Dopo la vittoria inaugurale per 63 76 sul peruviano Juan Pablo Varillas (67), l'austriaco (numero 81) ha impiegato tre set per superare lo statunitense Marcos Giron (82) per 63 ...

Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Alcaraz-Ruud. Il match vale per i quarti di finale del 500 cinese ...Completato il quadro del tabellone dei quarti dell’ATP 250 di Astana. Sarà derby austriaco tra Dominic Thiem e Sebastian Ofner e lotta tra battitori come Tallon Griekspoor e Sebastian Korda, reduci ...