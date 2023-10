ATP Astana 2023 | Korda e Medjedovic sgambettano Griekspoor e Lehecka Ofner batte Thiem

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il torneo ATP diè alle battute finali. Sul cemento kazako sono rimasti gli ultimi quattro giocatori, solo uno di loro prenderà il posto di Novak Djokovic sul trono della capitale Nur-Sultan. La sorpresa di giornata la firma Sebastian, che ha la meglio su Tallon, numero uno del tabellone, al termine di una sfida tirata ed emozionante. Match parecchio equilibrato, con la forbice tra i due di soli tre punti; per il figlio d’arte è la quinta semifinale stagionale, la terza in fila, dimostrando la sua buona forma del momento. E per lui ci sarà la sorpresissima Hamad, ventenne numero 120 delle classifiche mondiali che aveva già fatto alzare più di un sopracciglio con il suo successo su Laslo Djere. Stavolta si prende lo scalpo di Jiri, mettendo nel mirino il ...

Tabellone allineato alle semifinali nell'di, dove termina la corsa della prima testa di serie del torneo. Non esattamente una sorpresa, perché Sebastian Korda sembra essere tornato in buona forma e lo dimostra eliminando il primo ...Dopo l'infortunio alla caviglia, Sebastian Korda si è rimesso in marcia. Ad, capitale del Kazakhstan, il numero 28 del mondo ha centrato la seconda semifinale in due ...testa di serie dell'...

ATP Astana: derby austriaco ai quarti tra Thiem e Ofner. Avanzano anche Korda e Griekspoor Ubitennis

Astana: Korda torna in semifinale e punta alla Top 20 SuperTennis

Dopo l'infortunio alla caviglia, Sebastian Korda si è rimesso in marcia. Ad Astana, capitale del Kazakhstan, il numero 28 del mondo ha centrato ...Tennis: le informazioni su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, Sinner-Dimitrov. L'incontro vale per i quarti del 500 cinese ...