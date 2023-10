Atletica | Mondiali corsa su strada | due triplette keniane nella mezza maratona Sofiia Yaremchuk 11ma all’esordio in azzurro

Leggi su oasport

(Di domenica 1 ottobre 2023) Doppia tripletta kenianadeidisu2023 andati in scena a Riga, in Lettonia, ma in casa Italia va sottolineato l’11° posto diin una gara internazionale con la maglia azzurra. Tra gli uomini il migliore è Pietro Riva, 17°, poi Yohanes Chiappinelli, 29°, ed Iliass Aouani, 40°.gara femminile vince la campionessa in carica Peres Jepchirchir, che chiude in 1:07:25 e brucia Margaret Chelimo Kipkemboi, seconda in 1:07:26, a 1?, mentre completa il podio Catherine Reline Amanang’ole, terza in 1:07:34, a 9?. Sfiora la top ten(Esercito), che si classificain 1:09:37, a ...