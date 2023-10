Atalanta | le pagelle di CM | Zappacosta e Koopmeiners spreconi | Toloi in ritardo

Verona-Atalanta le pagelle e il tabellino della partita . Scontro non semplice per la banda Gasperini, attesa ad un esame complicato in casa dei ...

Grave però l'errore al 43' che avrebbe regalato la vittoria all', sbaglia il tap in su respinta di Szczesny davanti alla porta. Non è serata, si ripete anche al 43'. Errori che pesano. De ...Ledell'. Ledella Juventus . La pagella dell'arbitro .- Juventus: il tabellino del match .- Juventus, la chiave della partita. Gasperini non ha vere e ...

Serie A, le pagelle di Atalanta-Juventus: Szczesny salva il risultato, Lookman sottotono - Sportmediaset Sport Mediaset

Pagelle Atalanta-Juve: i voti ai protagonisti del match Calcio News 24

Atalanta e Juventus si affrontano al Gewiss Stadium in occasione della 7a giornata di Serie A: ecco il live della sfida. La 7a giornata di Serie A prosegue con lo scontro tra Juventus e Atalanta, uno ...Tra Atalanta e Juventus finisce con un pareggio a reti bianche che non soddisfa nessuno. La squadra di Gasperini gioca meglio, ma non va oltre il muro dei bianconeri Wojciech Szczesny, oggi migliore ...