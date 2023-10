Atalanta-Juventus risultato 0-0 | pareggio tra Gasperini e Allegri

La conferenza stampa del mister nerazzurro Gian Piero Gasperini post Atalanta-Juventus dopo il pareggio di stasera a Bergamo Le parole in ...

(Adnkronos) – Atalanta e Juventus pareggiano 0-0 nel match in calendario per la settima giornata della Serie A 2023-2024. La Juve sale a 14 punti, ...

“Sono soddisfatto della prestazione e del punto fatto, non era semplice. Abbiamo fatto 60 minuti buoni, abbiamo sbagliato molti passaggi e potevamo ...

E’ andato in scena lo scontro per le zone alte in Serie A tra Atalanta e Juventus, la sfida della 7ª giornata si è conclusa sul risultato di 0-0. ...