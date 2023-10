Atalanta-Juventus | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 1 ottobre 2023) Di seguito ledella sfida tra, secondo big match del programma della settima giornata del campionato di Serie A. Un vero e proprio spareggio, quello tra bergamaschi e bianconeri: infatti, chi vince sale al terzo posto solitario in classifica, alle spalle della coppia milanese al comando. Per i padroni di casa, Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno degli infortunati Scamacca e Touré in attacco, ma recupera in extremis l’acciaccato De Ketelaere, che farà coppia in avanti con Lookman, sostenuti da Koopmeiners sulla trequarti. Emergenza offensiva che riguarda anche la Vecchia Signora: Massimiliano Allegri dovrà rinunciare sia a Vlahovic che a Milik, contando però sul recupero di Kean, che affiancherà Chiesa in attacco. L’arbitro dell’incontro è il signor Chiffi di Padova, ...