Atalanta-Juventus | c’è anche il ct Luciano Spalletti al Gewiss Stadium

Segui con noi il live di Atalanta-Juventus , sfida valida per la settima giornata di Serie A. In palio il secondo posto alle spalle di Milan e ...

Segui con noi il live di Atalanta-Juventus , sfida valida per la settima giornata di Serie A. In palio il secondo posto alle spalle di Milan e ...

Le parole di Luca Percassi, dirigente dell', prima del calcio d'inizio della partita contro laLuca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischi d'inizio diJuve. Di seguito le sue parole. TANTI GIOCATORI ...Fischiatisismo il numero sette dellaAttacco obbligato per Massimiliano Allegri per la delicata trasferta dellasul campo dell', match valido per la settima giornata del ...

Atalanta-Juventus 0-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Atalanta-Juve 0-0 LIVE: occasione per Zappacosta Sky Sport

20' - Molto equilibrio al Gewiss Stadium, l'Atalanta prova a fare la partita mentre la Juve vuole colpire in ripartenza. 15' - Si lamenta Kean a cui viene fischiato fallo contro ...Sono tanti gli italiani in campo nella sfida tra Atalanta e Juventus. E proprio per questo motivo, il Ct della Nazionale Luciano Spalletti è presente al Gewiss Stadium per seguire da vicino la gara.