Atalanta-Juventus 0-0 | Szczesny non è d’accordo con Allegri | “I pareggi sono sempre due punti persi”

Pareggio senza gol a Bergamo, i bianconeri rischiano il k.o. nella ripresa Atalanta e Juventus pareggiano 0-0 nel match in calendario per la ...

Commenta per primo Il difensore brasiliano dellaGleison Bremer ha sentito un fastidio e ha dovuto lasciare il campo nei minuti finali della sfida in casa dell', al suo posto è entrato Rugani. Nel post gara, il tecnico Allegri ha ...Commenta per primo Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, big match della domenica della settima giornata di Serie A: Arbitro : Chiffi Assistenti: Tegoni e Del Giovane Quarto uomo: Giua Var: Di Paolo Avar: Meraviglia 53' - Danilo falcia ...

Atalanta-Juve 0-0: le pagelle Sky Sport

BERGAMO - Riparte dalla prestazione contro l'Atalanta, Wojciech Szczesny che dopo l'ultima trasferta negativa contro il Sassuolo si riscatta nella gara di Bergamo regalando una prestazione super che ...Gasp ha ragione, lui è ovunque. Insegue Chiesa fino in difesa, dalla trequarti pennella cross d’autore, si scambia posizione con Lookman, fa partire il contropiede. Mancava solo il gol, ma davanti ...